Jiboia com mais de 2 metros é resgatada pela GCM no Lobato

Uma cobra da espécie Jiboia foi resgatada na tarde de segunda-feira, 22, por agentes do Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal de Salvador (Gepa/GCMS), no bairro do Lobato, próximo a linha do trem.

Segundo a GCM, o animal pesava cerca de 25 kg e media aproximadamente 2,5 metros. A cobra, que segundo os agentes estava em bom estado de saúde, foi entregue no Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Universidade Federal da Bahia (Noap/UFBA).

A Guarda Civil Municipal fez um alerta para as pessoas no local que, caso encontre algum animal silvestre, a recomendação é que não se aproxime dele e entre em contato com a GCM, através do telefone 3202-5323.

null Divulgação/GCM