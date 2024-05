Jibóia é encontrada na Estrada do Coqueiro Grande | A TARDE

Uma jiboia foi encontrada, na manhã de quarta-feira, 1º, na Estrada do Coqueiro Grande, no bairro de Fazenda Grande 4, em Salvador. O réptil foi resgatado por uma guarnição da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

De acordo com a PM, ao chegarem, os policiais realizaram todas as ações de manejo, conseguindo retirar o animal do local.

O réptil foi resgatado pela guarnição e encaminhado para a sede da Coppa. De lá ele será levado até o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama.