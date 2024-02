Jiboia resgatada pela Guarda Civil na Casa da Mulher Brasileira | A TARDE

Uma equipe do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), da Guarda Civil Metropolitana, realizou o resgate de uma jiboia. O animal foi encontrado no alto de uma árvore, na Casa da Mulher Brasileira.

“A jiboia é muito comum em Salvador, e é o animal que mais resgatamos. Apesar de ser uma serpente de grande porte, não é uma cobra peçonhenta. Ela se alimenta basicamente de roedores e aves, além de possuir hábitos noturnos e ser um animal arborícola”, detalhou o Supervisor Robson Pires.

A serpente foi encaminhada para o Cetas Inema | Foto: Divulgação | Guarda Civil

A serpente foi encaminhada para o Cetas Inema, onde será feita a triagem e posteriormente devolvê-la ao seu habitat natural. Ainda nesta terça, o Gepa resgatou uma cascavel, uma jararaca e um pica-pau. Caso qualquer cidadão se depare com um animal silvestre, deve entrar em contato com a GCM através do telefone: 71 3202-5312.