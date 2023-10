João Henrique cogita filiação ao PL e se reúne com João Roma

O ex-prefeito de Salvador, João Henrique, e o presidente do PL e pré-candidato ao Palácio Thomé de Souza, João Roma, se reuniram nesta terça-feira, 26, para debater possíveis perspectivas eleitorais para o próximo pleito.

Além da possível filiação de João Henrique ao PL de olho no retorno para a Câmara Municipal, a desativação do trem do Subúrbio e a possível construção do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) na região foram tema do encontro.

Sobre sua entrada na sigla, João Henrique já recebeu o aval de João Roma que afirmou que a entrada "só depende da vontade dele".

“A presença de um ex-prefeito no plenário Cosme de Farias só enriquece o debate no poder legislativo municipal”, justificou.

Trem do Subúrbio

Segundo os políticos, a desativação do tradicional trem do Subúrbio pelo governo do estado rendeu problemas e dificuldades de deslocamento para centenas de milhares de moradores do Subúrbio Ferroviário.

“Está custando caro à população, que antes pagava R$ 0,50 e hoje desembolsa no mínimo R$ 4,90 pelo ônibus para chegar na Calçada, um aumento insuportável para pessoas de baixa renda”, disse Roma.

João Henrique, por sua vez, lembrou que, quando foi prefeito, chegou a colocar trens novos em operação e que o Subúrbio Ferroviário foi a região da cidade que mais recebeu investimentos sob a sua gestão.

“Tiraram os trens de circulação e desprezaram as inúmeras pessoas que se beneficiavam do baixo custo do transporte para levar suas mercadorias com preços mais acessíveis e vendê-las na Feira de São Joaquim, como inúmeras marisqueiras”.