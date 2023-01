Jornalista da TV Record é agredida durante reportagem em Salvador

A jornalista Tarsila Alvarindo, da TV Record Bahia, foi agredida na manhã desta segunda-feira, 16, na Avenida Orlando Gomes, no Bairro da Paz, em Salvador, durante a cobertura de um acidente no local. A repórter e a equipe realizavam a cobertura de um acidente que aconteceu na região e resultou na morte de um homem.

Nas imagens registradas por um cinegrafista da TV Bahia, dois homens são flagrados agredido a repórter Tarsilla Alvarindo, o cinegrafista George Brito e o auxiliar Marcos Oliveira, todos da TV Record Bahia.

Durante a cobertura, o carro da emissora estava parado próximo ao local onde o acidente aconteceu quando dois homens andam e direção da equipe. Pouco depois, um deles desfere socos na repórter, mas o cinegrafista e seu auxiliar tomam à frente e uma luta corporal se inicia entre os quatro.

Segundo a Polícia Civil, os agressores eram familiares da vítima mortal no acidente. A corporação ainda informou que jornalista registrou uma ocorrência na 12ª DT/Itapuã. Após o ocorrido, os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

Relatos da repórter

Pouco depois do ocorrido, Tarsilla usou as redes sociais para relatar como tudo aconteceu: "Eu fui agredida agora a pouco. Estava noticiando um acidente. Inicialmente, um familiar me pediu que a gente não filmasse, não mostrasse ninguém. Eu respeitei aquele momento e disse que a gente não mostraria de perto, como eu fiz. Entramos de longe e falei que tinha acontecido um acidente e uma pessoa foi a óbito. Não dei nome, não mostrei ninguém", diz um trecho de seu depoimento.

A jornalista ainda completa e fala do momento em que os familiares da vítima do acidente parte para cima: "dois homens abordaram à nossa equipe. Um deles me deu um soco no rosto, eu ainda estou sentindo aqui".

null Reprodução /TV Bahia

null Reprodução / Redes sociais