Jornalista e radialista José Jorge Randam morre aos 90 anos

O jornalista, radialista e publicitário, José Jorge Randam, de 90 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 24, em Salvador. Ele estava internado no hospital Cardio Pulmonar. O dia do falecimento coincidiu com a data de nascimento do jornalista.

Filiado ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado da Bahia (Sinjorba), José Jorge foi um dos primeiros associados à entidade. Ele também foi vice-presidente da Associação Bahiana de Imprensa da Bahia (ABI-BA).

Pioneiro em coberturas de rádio e um dos primeiros profissionais de imprensa na TV, tendo trabalhado com Assis Chateaubriand, José Jorge iniciou sua carreira ainda na década de 1950. O jornalista dedicou os últimos anos de sua vida profissional à publicidade.

José Jorge ainda atuou como escritor e escreveu o livro "A Inclusão do Medo" (1998). Ele também dirigiu a editora Contexto & Arte Editorial, que lançou mais de 100 obras.

Segundo os familiares, o velório do jornalista será no cemitério Jardim da Saudade e a cerimônia de cremação deverá acontecer neste sábado, 25. Até o momento, o horário não foi divulgado.