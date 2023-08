Jornalistas do grupo A TARDE recebem prêmio Sebrae de Jornalismo

As jornalistas do grupo A TARDE Thaís Seixas e Laís Rocha, receberam o Prêmio Sebrae de Jornalismo 2023, na manhã desta terça-feira, 29, na sede do Sebrae, no bairro do Stiep, em Salvador. O encontro reuniu a diretoria da instituição, a agência de comunicação e os outros vencedores, além de alguns convidados, incluindo personagens que participaram das reportagens como fontes.

A TARDE foi o grande destaque no Prêmio. Das quatro categorias, duas foram vencidas por profissionais do grupo: Texto, com a reportagem "Empreendedoras negras revelam novos olhares sobre a beleza feminina", de Thaís Seixas, e Vídeo, com "Empreendedora promove inclusão através de bonecas antirracistas", de Laís Rocha.

No início do evento, o superintendente do Sebrae, Jorge Khury, destacou a importância da imprensa para divulgar o trabalho dos empreendedores baianos e parabenizou todos os jornalistas que participaram da 10ª edição do prêmio.

Representando do diretor da instituição, Vitor Lopes, o assessor da diretoria de Administração e Finanças, Jones Carvalho, entregou o prêmio para a jornalista Thaís Seixas. Para o audiovisual, o prêmio foi entregue pelo superintendente Jorge Khoury, para a jornalista Laís Rocha.

Em seguida, foram entregues os prêmios das categorias de áudio, texto, fotografia e vídeo. O vencedor de cada categoria recebeu certificado, troféu e um iPhone 14. Um coffee break encerrou o evento.