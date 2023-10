Jovem assalta trailer no Uruguai, mas pai paga por objeto roubado | A TARDE

Um assalto foi registrado em um trailer, na noite de segunda-feira, 23, na Travessa Jequitibá, no bairro do Uruguai, em Salvador. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que um jovem pega o produto no estabelecimento e vai embora sem dar satisfações ao vendedor.

No vídeo, o suspeito pelo crime aparece com uma camisa laranja e boné vermelho conversando com o vendedor do estabelecimento. Em contato com o Portal A TARDE, o pai do funcionário do estabelecimento, Leonardo Fonseca, de 34 anos, relatou a ação e contou que conhece toda a família do indivíduo. Ele relatou ainda que o suspeito seria dependente químico.

"Meu filho estava trabalhando no trailer na segunda à noite, por volta de umas 18 horas, quando esse rapaz chegou. Ele é morador do local, conheço o pai dele, conheço a família dele e são pessoas de bem. Ele é dependente químico", narrou Leonardo.

Em um segundo momento, ele pega uma caixa de som e parece pedir informações sobre o produto, como se fosse um cliente interessado na compra. No entanto, o rapaz sai andando com o equipamento em mãos.

O vídeo foi divulgado e repercutiu nas redes sociais. Posteriormente, o pai do funcionário e dono do trailer entrou em contato com o A TARDE para informar que o pai do indivíduo havia procurado ele e feito o pagamento da caixa de som.



"Pegou a caixinha e saiu andando, dizendo que sabia onde ele morava e sabe onde é que ele passa para ir para casa todo dia. Entrei em contato com a televisão e o pessoal deu apoio. O pai do rapaz me localizou, foi na minha residência e pagou os pertences. Ele pediu desculpas e foi tudo resolvido", completou.

Assista:

Reprodução