Jovem baleado no pescoço dá entrada no HGE | A TARDE

Um jovem de 21 anos deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) após sofrer um tiro de arma de fogo no pescoço. O crime foi registrado na noite deste domingo, 10. O homem foi identificado como William Santana Santos.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o crime foi registrado no Largo do Bariri, no bairro de Plataforma. Motivação e autoria serão investigadas.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na manhã desta segunda-feira, 11, como tentativa de homicídio, na 29ª DT/Plataforma.