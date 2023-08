Jovem de 18 anos é executada dentro de casa na Cidade Nova

Uma jovem de 18 anos, identificada como Eduarda Borges Prates dos Santos, foi assassinada dentro da sua própria casa no bairro da Cidade Nova, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 18.

De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares são de que homens armados invadiram a casa e a executaram, com disparos de arma de fogo.

A equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) foi acionada no início da manhã e realizou as primeiras providências de apuração do caso. Foram expedidas as guias de perícia e remoção para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, que esteve no local.

A autoria e a motivação do crime serão invetigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).