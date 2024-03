Jovem de 24 anos é encontrada morta dentro de casa em Salvador | A TARDE

A polícia segue em busca de um homem suspeito de matar a companheira com golpes de faca, em Salvador. A vítima, identificada como Ruana Karina dos Santos Silva, de 23 anos, teria sido morta na frente dos filhos do casal. O crime aconteceu na noite de segunda-feira, 26, na casa onde a família morava em Sete de Abril.

Para o Portal A Tarde, uma vizinha do casal contou detalhes do crime que chocou os moradores da rua Floriano Dutra. "Ela estava em casa e ele chegou bebendo. Houve uma discussão supostamente por ciúme. Ele estava desconfiando que estava sendo traído. Após o bate boca, ele pegou a faca e terminou matando ela na frente das duas crianças".

Após o assassinato, o homem teria fugido do local levando as crianças. "Ele pegou os filhos e levou para a casa da irmã dele. Quando chegou lá, ele avisou para a irmã o que ele tinha feito e fugiu. Aí a irmã não acreditou e ligou para um vizinho aqui da rua para poder ir lá olhar. Esse vizinho foi ao local, invadiu e encontrou ela já morta no quarto".

O corpo de Ruana foi levada para no Instituto Médico Legal (IML). A jovem é natural do estado do Pará e morava em Salvador com o companheiro. Ele deixou os filhos com a irmã e fugiu. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) em conjunto com a Delegacia Especial de Proteção a Mulher (DEAM) de Brotas.