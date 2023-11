Jovem desaparece após se afogar na praia de Itapuã | A TARDE

Um jovem despareceu depois que entrou no mar na praia de Itapuã, em Salvador, na tarde deste domingo, 22. Outros dois banhistas, que são amigos da vítima, também se afogaram, mas conseguiram se salvar e foram resgatados com vida pelo Salvamar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu em uma região conhecida como Pedra do Sal. João Neto Barreto Almeida, de 22 anos, ainda está sendo procurado por equipes do Salvamar. Entretanto, o mar revolto na manhã desta segunda-feira, 23, na região está prejudicando as buscas.