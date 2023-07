Jovem é agredido e acusa mulher de racismo em bar no Rio Vermelho

Um suposto caso de racismo foi registrado no Bombar, estabelecimento localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O crime teria acontecido durante a noite da última sexta-feira, 7, nas proximidades do banheiro do local.

De acordo com informações do denunciante, a agressão teve início por volta das 21h30, quando ele interagiu com uma jovem na porta do banheiro, que teria lhe oferecido um copo com bebida. Em seguida, outra mulher chegou derrubando a bebida e afirmando que ele era negro.

"Sabe por que você está me olhando assim? Porque você é negro", teria dito a suspeita, que completou: "a diferença é que você é preto e eu sou branca". Após as falas preconceituosas, a mulher teria agredido a vítima com um tapa no rosto.

Segundo Boletim de Ocorrência que o Portal A TARDE teve acesso, diversas pessoas que estavam no local presenciaram o suposto crime. Após a aglomeração causada pela briga, a gerente do estabelecimento entrou em contato com a Polícia Militar.

"Só queria agradecer todo o apoio que eu estou tendo, da minha família, dos meus amigos, dos advogados e principalmente agradecer por esse espaço que está sendo concedido aqui para mim. Milhares de pessoas passam por isso todos os dias e não têm essa rede de apoio que eu estou tendo", desabafou o jovem.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do estabelecimento, que confirmou a ocorrência e afirmou que a acusada deixou o local junto com a polícia.

O Bombar lamentou o ocorrido e afirmou que está aguardando a ação da Justiça sobre o caso.

Confira o vídeo da agressão física:

Câmera de segurança filma momento de agressão física no bar Reprodução