Jovem é baleado no glúteo por assediar mulher após jogo do Bahia | A TARDE

Um jovem de 18 anos foi baleado na região do glúteo após, supostamente, ter 'mexido' com uma mulher na saída da Arena Fonte Nova após o jogo entre Bahia e CRB, pela semifinal da Copa do Nordeste, na noite de domingo, 26. O caso aconteceu no bairro de Nazaré, em Salvador.

Segundo as informações da Polícia Civil, o caso foi registrado no Posto Policial do Hospital Geral do Estado (HGE), onde a vítima deu entrada na unidade hospitalar após ter sido baleada por outro homem.

Conforme a polícia, o suspeito alegou que o jovem teria "mexido" com a sua companheira. Oitivas e diligências investigativas serão realizadas para esclarecer o caso. O caso é investigado pela 6ª Delegacia Territorial de Brotas.





