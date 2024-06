Ceni defende Marcos Felipe após eliminação: "Ele faz a diferença" | A TARDE

O Bahia foi eliminado da Copa do Nordeste ao perder contra o CRB, nos pênaltis, neste domingo, 26, na Arena Fonte Nova. A equipe tricolor chegou a acertar a trave dias vezes, mas não balançou as redes e ficou no 0 a 0 no tempo normal. Após a partida, em coletiva, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho da equipe e as oportunidades perdidas.

“Acho que não cedemos chances ao adversário, que marca com jogadores de muita forma, marca principalmente individualmente, o meio campo corre o campo todo. (...) Nós criamos as oportunidades, seja em bola parada, como aquela que parou na trave, a cabeçada do Arias, a bola do Everton para o Cauly, cara a cara. Não sofremos defensivamente e tivemos as oportunidades, infelizmente a trave atrapalhou. Lamento não estar na final da Copa do Nordeste”, disse o treinador.

Com o empate no tempo normal, a vaga para a final da Copa do Nordeste foi decidida nos pênaltis. O Esquadrão levou a pior e viu o CRB converter oito pênaltis. O goleio Marcos Felipe virou alvo de críticas da torcida após sequer chegar perto de fazer uma defesa. Ceni comentou o desempenho do seu goleiro, mas deixou claro que a expectativa do Bahia era vencer no tempo normal.

“Treinamos muitos pênaltis nos treinos, ele foi muito bem, logicamente enfrentando batedores que ele conhece muito mais. No pênalti, além da informação do histórico dos atletas, tem a percepção. Ele tem um preparador especial para isso, é um jogador que faz diferença. Infelizmente, hoje não aconteceu. Aliás, nem esperávamos chegar aos pênaltis, era um jogo possível de vencer no tempo normal”, opinou



Ceni também foi questionado se o resultado pode influenciar no desempenho da equipe nos próximos jogos.

“Agora há um momento de escassez de jogos, é o Atlético-MG daqui a sete dias, depois o Fortaleza, em 11 dias, por causa da data Fifa. É sempre melhor quando você está envolvido em uma final, acho que a atmosfera é muito melhor. Mas agora tem que parar, refletir, aproveitar para recuperar e treinar nesses dias, porque, independente de estar na final ou não, a dificuldade do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil continua a mesma”, falou.

“É sempre doloroso quando você perde uma final, como foi o caso do clássico, ou é eliminado de uma oportunidade grande. Mas nós temos que seguir trabalhando, não tem outra receita", acrescentou.

Agora o Esquadrão entra em campo no próximo fim de semana, pelo retorno do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, pela 7ª rodada. A partida será no domingo, 2, na Arena MRV, às 16h.

