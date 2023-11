Jovem é executada por traficantes em bairro de Salvador | A TARDE

Uma jovem foi executada por integrantes de uma facção criminosa no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na noite de sexta-feira, 18. O crime aconteceu em meio a um intenso tiroteio ocorrido na localidade conhecida como 'Macaco', o que assustou os moradores.

Policiais militares do Batalhão de Choque e da CIPT Rondesp Central foram acionados pelo Cicom e, no local, constataram o fato. A área foi isolada e o DPT acionado para a remoção do corpo e a realização de perícia.

Informações iniciais era de que a mulher tinha envolvimento com o tráfico de drogas e tinha passagem pela Delegacia do Adolescente Infrator (DAI). A Polícia ainda não a identificou formalmente.

A motivação e a autoria do crime serão investigadas pelo Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP).

Localidade em Tamcredo Neves | Foto: Reprodução | Google Maps