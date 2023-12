Jovem é executado em via pública de Salvador | A TARDE

Um jovem foi morto a tiros na tarde deste sábado, 9, na região da Rua Neide Gama, no Engenho Velho da Federação, em Salvador. O corpo foi encontrado em via pública.

Leia também:

>> Suspeito de matar chef e esposa usava propriedade para tráfico

>> Busca por líder de facção resulta em apreesão de 16kg de maconha



Segundo a Polícia Militar, policiais do 41ª CIPM foram acionados para ocorrência. No entanto, a vítima, que ainda não foi identificada, já estava sem sinais vitais. O DPT foi acionado para a realização da perícia e a remoção do corpo.

Há suspeitas de que o crime tenha sido cometido por integrantes de uma facção criminosa que atua na localidade. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.