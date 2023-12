Busca por líder de facção resulta em apreesão de 16kg de maconha | A TARDE

As buscas pelo líder do tráfico da cidade de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, resultaram na apreensão de 16kg de maconha, na noite de sexta-feira (8), na cidade de São Francisco do Conde.

Leia também:

>> Vídeo: câmeras mostram motorista sendo executado por passageiro

>> Quatro suspeitos de diversos homicídios morrem em confronto na Bahia

Segundo informações da 10ª Companhia Independente da PM, as guarnições foram informadas sobre a presença de um homem de vulgo “Fuscão”, no bairro do Cais. As equipes foram até o local, mas o criminoso já havia escapado.

Na tentativa de localizar "Fuscão", os policiais iniciaram abordagens a veículos e, em um dos carros fiscalizados, os PMs encontraram 16kg de maconha prensada. O condutor do veículo e os entorpecentes foram apresentados na 20ª Delegacia Territorial de Candeias.

Embora não tenha sido encontrado, as equipes seguem em diligências para localizar o líder do tráfico de Santo Amaro.