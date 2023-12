Vídeo: câmeras mostram motorista sendo executado por passageiro | A TARDE

Um motorista foi executado a tiros na manhã deste sábado, 9, na Rua Madureira de Pinho, no bairro Caixa d'Água, em Salvador. De acordo com as informações iniciais, a vítima estava num veículo Renault Kwid quando foi surpreendida pelo passageiro com ao menos sete disparos.



Leia mais:

Imagens de circuito de segurança mostram o momento em que a vítima, depois de ser baleada, sai do veículo e tenta escapar, mas cai no chão e morre. Pessoas que estavam na região ainda se escondem após o disparo.

Policiais militares da 37ª CIPM foram acionados para averiguar, mas o Railson já estava morto.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até a última atualização, as equipes estão em campo realizando as primeiras diligências de polícia judiciária a respeito do caso. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também realiza perícia.





Reprodução