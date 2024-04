Jovem que usou farda de escola para assaltos é encontrado morto | A TARDE

O homem que aparece em imagens de câmeras de segurança assaltando um comércio do "Jogo do Bicho", na noite de quarta-feira, 17, no bairro da Liberdade, em Salvador, e usando uma farda de escola, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, em Pero Vaz. O corpo dele estava num imóvel com marca de disparo de arma de fogo.



Identificado pelo apelido de Borbulha, ele aparece realizando roubo em ao menos dois estabelecimentos comerciais. Na gravação, a qual o Portal A TARDE teve acesso, é possível ver o flagrante do momento de duas ações.

No primeiro roubo, ele aborda as vítimas que estavam conversando em frente a um depósito de bebidas. O assaltante está armado e faz ameaças. Ele leva o celular que está no bolso de um homem e depois sai correndo. Na sequência, ela entra em um estabelecimento de jogos e rouba o celular de duas pessoas e foge. A polícia segue em busca do segundo assaltante.

A suspeita é que o crime tenha sido cometido por represália aos roubos do dia anterior.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda resposta.