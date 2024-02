Jovem viraliza ao 'meditar' em pleno pagodão de Salvador | A TARDE

Um vídeo em que uma jovem parece 'medita' durante um pagodão viralizou em várias redes sociais. Na imagem é possível ver várias pessoas curtindo o show em um palco montado na Ladeira de Preguiça, no bairro do Comércio, em Salvador. O registro foi feito no domingo, 04, durante o "Banho de Mar à Fantasia", cortejo que virou tradição no pré-carnaval da capital baiana.

Nos comentários, em uma página onde o vídeo foi postado, os seguidores comentaram a tentativa da jovem se concentrar em plena folia soteropolitana. "Ela acordou e disse: hoje eu vou encarar a agonia carnavalesca para alcançar o Nirvana. E foi ser feliz. Braba", escreveu um leitor. "O povo achando que ela tá meditando e ela provavelmente está é concentrando para não morrer", comentou outra seguidora.

Confira o registro: