Jovens são flagrados "surfando" no teto de ônibus em Salvador; assista | A TARDE

Na tarde deste domingo, 3, uma situação inusitada e perigosa ganhou repercussão após quatro jovens serem flagrados "surfando" no teto de um ônibus em movimento que transitava na Avenida Bonocô, uma das mais movimentadas de Salvador.

A imagem foi registrado pelo motorista de um carro que estava atrás do ônibus. No vídeo, um deles fica em pé, enquanto outro está sentado e grava com o celular. Em seguida, eles se abaixam quando o coletivo passa perto de fios de alta tensão.

Veja o vídeo:

Reprodução | Redes Sociais