Ju Paiva dá bolsa de estudos para dançarino mirim do Festival Virada | A TARDE

A dançarina Juliana Paiva, dona do estúdio Live 2 Dance, presenteou o menino Daniel Alves com uma bolsa de estudos. Ele roubou a cena durante o show de Ivete Sangalo, no Festival Virada Salvador 2024.

Em vídeo publicado no Instagram, a dançarina aparece falando no telefone com o garoto. “Muito importante, Dan. Tia Ju está te chamando para você conhecer a dança no geral. Não só dançar pagode ou axé, que a gente ama. Mas também conhecer a técnica e a variedade de dança que existe. Para se você quiser fazer isso profissionalmente, já começar a conhecer as modalidades e aí se aperfeiçoar no que você escolher para fazer”, explicou.

Ela finalizou a chamada afirmando que seria um prazer participar da formação do menino. "Tô muito feliz de falar com você, meu amor. A gente vai se conhecer logo”.

Daniel chamou atenção do público ao ser convidado para subir no palco durante a apresentação de Ivete Sangalo. Após o vídeo dançando, o garoto recebeu mais de 100 mil seguidores. Ele foi chamado para dançar com a banda Psirico no último dia da festa.