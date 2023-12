Juceb celebra 173 anos de história em festa no bairro do Comércio | A TARDE

A Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) comemorou, nesta quinta-feira, 14, o aniversário de 173 anos em cerimônia realizada na sede da Associação Comercial da Bahia (ACB), no bairro do Comércio, em Salvador.

Com origem no antigo Tribunal do Comércio, a Juceb, no decorrer de mais de um século e meio, soube se reinventar para acompanhar a dinâmica do mundo empresarial e oferecer aos baianos um serviço de registro mercantil de excelência.

"Hoje estamos celebrando os 173 anos da Junta Comercial do Estado da Bahia. Criada dentro da nossa Associação Comercial, além de ser o órgão responsável pela formalização do empreendedorismo em nosso estado e atuar também para garantir segurança jurídica, a Juceb conta com um Colégio de Vogais, o qual a ACB tem a honra de integrar, um exemplo de como a sociedade civil organizada e os órgãos do Estado podem trabalhar de forma contributiva e harmônica para o desenvolvimento da economia e dos cidadãos", disse o presidente da ACB, Paulo Sérgio Cavalcanti, durante a cerimônia.

Paulo Sérgio Cavalcanti, presidente da ACB | Foto: Divulgação

Durante a comemoração, que aconteceu no Salão Nobre da ACB, diante de uma plateia representativa, destaquei a importância de seguirmos incentivando a consciência cidadã participativa transformadora, principalmente para uma grande maioria que precisa desenvolver sentimentos de unidade e pertencimento em relação ao nosso país.



O órgão acompanhou a evolução tecnológica trazida nos últimos anos e aplicou nas suas atividades. Hoje o empresário baiano conta com uma plataforma totalmente digital capaz de oferecer todos os serviços necessários para a formalização da sua empresa, dispensando qualquer atendimento presencial.

Para o futuro, a Juceb, dentre outros projetos, já estuda o uso de inteligência artificial na análise e julgamento de processos, com perspectiva de implantação para o primeiro trimestre de 2024, inovação com potencial para mudar significativamente o registro de empresas como conhecemos hoje.

Durante o evento, foram homenageadas empresas e pessoas que contribuíram, e ainda contribuem, para os avanços da Autarquia e para o desenvolvimento econômico do Estado. Na oportunidade, também serão apresentados à sociedade os membros do Conselho de Vogais da Juceb, órgão deliberativo superior da Autarquia, composto por representantes de importantes entidades da sociedade civil organizada, tais como Fecomércio, Federação das Indústrias (FIEB), Federação da Agricultura (FAEB), Conselhos Regionais de contabilidade, economia e administração, Ordem dos Advogados (OAB), Organização das Cooperativas (OCEB), dentre outras.