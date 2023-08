Juiz da Irmandade é afastado de gestão da Basílica do Bonfim

O padre Edson Menezes, que cuidava de projetos na gestão da Irmandade Devoção do Senhor do Bonfim, em Salvador, deixou a função após decisão de intervenção da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. O Portal A TARDE teve acesso ao documento datado dessa quinta-feira, 3, que está assinado pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha. O Cardeal também determinou o afastamento do juiz da Irmandade Jorge Nunes Contreiras.

O movimento ocorre após polêmica envolvendo o padre e a Irmandade da Basílica. O capítulo mais recente foi relacionado com uma determinação de um novo juiz da Irmandade, que também foi afastado, com uma série de exigências ao pároco e alterações na atual estrutura organizacional da igreja.

No documento, foi determinado que o padre José Abel Carvalho Pinheiro passa a ser o interventor por ao menos 180 dias. A decisão visa "restaurar a paz" diante dos conflitos existentes em uma das principais igrejas históricas da capital baiana.

Com isso, o padre Edson Menezes deixa o cargo de capelão da Devoção, mas segue como reitor da Basílica e pode celebrar missas.

Sobre o caso



Por decisão do juiz Jorge Nunes Contreiras, da Irmandade da Basílica, , o padre Edson Menezes seria registrado como empregado da Irmandade, devendo entregar a carteira de trabalho para as devidas anotações. O valor relacionado com o seu trabalho foi calculado em quatro salários mínimos, R$ 5.280.

O padre Edson Menezes ainda ficaria proibido de tomar posse de valores relacionados com as coletas diárias feitas pela igreja, em especial da sexta-feira, que também consideraria os cofres laterais da Basílica usados para a coleta de dinheiro dos fiéis. O pároco ainda teria que colocar um fim no comércio de itens como a água benta, nas dependências do lugar religioso.

As cobranças de valores relacionados com serviços de casamento, batizados e outras ações relacionadas com as atividades litúrgicas. O recolhimento dos valores seria feito apenas pela Irmandade.

O padre Edson Menezes não concordou com as exigências feitas e reuniões geraram a ser feitas na tentativa de uma conciliação entre os envolvidos, que não chegaram a gerar resultado para o fim do 'embate' na Basílica do Senhor do Bonfim.

Veja, na íntegra, comunicado da Arquidiocese de Salvador:

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia, após empenhar-se através da Comissão de Mediação, constituída por decreto do Cardeal Arcebispo, Dom Sergio da Rocha, desde o dia 02/06/2023, com o intuito de resolver os conflitos surgidos na Devoção da Basílica do Senhor do Bonfim através do diálogo e da busca da comunhão eclesial e tendo se esgotado as possibilidades de entendimento para o fim dos conflitos, vem comunicar a nomeação do Revmo. Côn. José Abel Carvalho Pinheiro como interventor na Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim, com o apoio de uma Equipe.

O objetivo da Intervenção é promover a unidade e a paz, gerir a Devoção e o Projeto Bom Samaritano, a fim de que continuem a sua missão de promoção do culto ao Senhor do Bonfim e a solidariedade com os irmãos mais necessitados, mantendo na Colina Sagrada o clima de fraternidade e paz, como também criar Comissões para a reforma do Estatuto e do Regimento Interno e para as eleições da nova Mesa Administrativa da Devoção, a fim de preservar a fidelidade e a comunhão da Devoção com a Arquidiocese e a sua missão de evangelizar.

O caminho do diálogo respeitoso e fraterno continuará a ser percorrido com todo o empenho, durante o período de Intervenção, assim como ocorreu com a Comissão de Mediação, em vista do bem desta renomada Devoção e da missão evangelizadora da Basílica Santuário, iluminado sempre pela fé no Senhor Bom Jesus do Bonfim.