Júri julga vigilante acusado de matar adolescentes em Salvador

O segurança Júlio César de Jesus Perpétuo está sendo julgado pelo Tribunal do Júri, no Fórum Ruy Barbosa, no bairro de Nazaré, em Salvador, nesta segunda-feira, 25. Ele é acusado de ter matado dois adolescentes e deixado um paraplégico.

Em abril 2017, na estação ferroviária de Santa Luzia do Lobato, no subúrbio, Deivid Barreto, de 16 anos, e Cleidson Santos, de 15, foram mortos após discutirem com o segurança, que trabalhava na estação de trem. As vítimas retornavam da escola quando foram atingidas por disparos de armas de fogo.

Outros dois adolescentes também estavam presentes no momento e foram baleados pelo homem. Um deles ficou paraplégico.

À época, Júlio César confessou a autoria dos crimes e alegou legitima defesa. Ele não tinha autorização para trabalhar armado e passou apenas um ano preso.