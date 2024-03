Laboratório de drogas é desarticulado na Engomadeira | A TARDE

Duas casas utilizadas como laboratório e ponto de distribuição de drogas foram alvos de uma ação do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), na quinta-feira, 22, na localidade da Lajinha, no bairro da Engomadeira.

Os policiais chegaram ao local depois de levantamentos investigativos decorrentes de denúncias. No local, foram apreendidos materiais utilizados para a produção e distribuição de entorpecentes. Não foi encontrado nenhum suspeito nos imóveis.

Foram apreendidos nos dois imóveis vizinhos, 19 balanças de diversos modelos, uma embalagem com substância em pó de cor branca, 12 pacotes plásticos contendo fermento, microtubos, dois liquidificadores, uma peneira e invólucros plásticos, uma máscara bala clava na cor preta, uma placa de cerâmica e uma capa de colete balístico.

O material apreendido foi encaminhado para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O Denarc segue com as investigações para identificar e prender os responsáveis pelos materiais e o tráfico de drogas. A população pode repassar informações de forma anônima no Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ligando para 181.