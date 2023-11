Laboratório em hotel de luxo em Salvador pertence a facção; saiba qual | A TARDE

A cerca de uma tonelada de drogas que a Polícia Civil apreendeu na noite de quarta-feira, 18, um hotel de luxo, na avenida Trancredo Neves, em Salvador, e em uma casa dentro num condomínio de alto padrão, no bairro de Jauá, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), pertencem a uma das maiores facções criminosas do estado, o Bonde do Maluco. As apurações são do Portal A TARDE.



A Delegada-Geral da Polícia Civil, Heloisa Brito, salientou a importância da apreensão recorde. "Essa foi a maior apreensão que a Polícia Civil realizou este ano. Realmente é uma conquista poder tirar de circulação essa quantidade de drogas que nós estamos vendo aqui", disse a delegada durante entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 19.

Entre as drogas apreendidas na ação estão: maconha, haxixe, pó branco e pasta base semelhantes à cocaína, além de drogas sintéticas. "Pela quantidade de material apreendido, existe a participação de alguma facção criminosa que nós estamos investigando e tentando identificar qual seria", explicou.

A polícia ainda investiga se o esquema seria ainda maior do que foi descoberto até agora. "O nosso objetivo é chegar ao alcance máximo, não só de quem estava trazendo essa droga, porque a droga não é produzida aqui em nosso estado, mas também saber quem seriam os compradores. Obviamente, vamos investigar se tem outras ramificações, se eles tinham outros parceiros, outros companheiros", afimou a delegada.