Ladrão é preso após roubar um ônibus em Salvador

Foram encontrados com o criminoso um celular, fone de ouvido além do facão e um canivete utilizados no roubo - Foto: Divulgação | SSP-BA

Um homem foi preso pelo Esquadrão Águia no bairro de São Caetano na tarde do último sábado, 22, suspeito de cometer um assalto a ônibus. Os policiais faziam rondas na região quando avistaram populares correndo atrás do suspeito. Com ele foram encontrados um celular, um fone de ouvido, além de um facão e um canivete usados no crime. Uma mulher revelou aos pms ter sido roubada e agredida pelo homem dentro de um ônibus que passava na região e que teve seu celular e fone de ouvido levados pelo criminoso. Após receber voz de prisão, o suspeito foi transferido para o registro do boletim de ocorrência junto à Polícia Civil.

