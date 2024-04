LBV promove Páscoa Solidária e arrecada doação de chocolate | A TARDE

A Legião da Boa Vontade (LBV) está arrecadando chocolate para a realização da Páscoa Solidária de crianças e adolescentes atendidos nos Centros Comunitários de Assistência Social, em Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Essa mobilização acontece todos os anos e beneficia os usuários atendidos ao longo do ano. A LBV solicita que as doações de chocolates sejam entregues até segunda-feira, 25, em uma das unidades da Instituição, em Salvador ou Lauro de Freitas.

Postos de arrecadação:

- Rua Odilon Dórea, 676 – Brotas

- Avenida Porto dos Mastros, 19 – Ribeira

- Rua Theócrito Batista, s/n, lotes 45 e 46 – Itinga

Para quem preferir, as doações também podem ser feitas via PIX, a chave é o e-mail: [email protected]. Outras informações, pelo telefone (71) 3234-9333 ou pessoalmente, no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV.