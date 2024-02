Le Biscuit fecha loja da Avenida Bonocô | A TARDE

A varejista Le Biscuit encerrou as atividades da loja da Avenida Bonocô, em Salvador. A unidade é uma das principais da empresa na capital baiana, com estrutura que envolve uma loja ampla e estacionamento.

O fechamento da unidade faz parte do processo de reestruturação da empresa. A Lojas Le Biscuit e a Casa & Vídeo concluíram o processo de fusão entre as duas companhias, no último ano.

Juntas, elas possuem quase 400 lojas, espalhadas por 15 estados e atendem a mais de 35 milhões de clientes por ano. As companhias atendem famílias da classe B e C, em maior parte. O novo negócio conta com cerca de 5 mil funcionários.

A informação sobre o fechamento da loja na capital baiana foi divulgada pelo portal Bahia de Valor.