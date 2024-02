Léo Santana anuncia convidadas do projeto “Léo & Elas” | A TARDE

O cantor Léo Santana anunciou Simone Mendes, Mari Fernandes, Maiara e Maraisa, e IZA como convidadas do projeto “Léo & Elas”, CD que será gravado no dia 23 de março, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

O projeto “Léo & Elas” é a gravação de mais um novo audiovisual com participações especiais de grandes nomes femininos da música.

Os ingressos para o show vão ter virada de lote no dia 5 de fevereiro e estão sendo vendidos através do site do projeto.