Líder comunitário é morto na porta de casa em Paripe

O líder comunitário Valdemar Marinho Santos Filho, conhecido como Júnior Marinho, foi morto a tiros na manhã deste domingo, 6, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na frente da casa onde a vítima vivia com a família, no bairro de Paripe. Ainda não há informações sobre a motivação, nem sobre a autoria do crime.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DH/BTS).