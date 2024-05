Líder de facção, Dj Binga queria cargo político em Serrinha | A TARDE

O bandido identificado como Luiz Paulo Araújo de Jesus, também conhecido pelo vulgo 'DJ Binga', teve a festa encerrada na manhã desta quinta-feira, 2, ao ser preso pela Operação Labirinto. O suspeito tocava o terror na cidade de Serrinha, a 173 km de Salvador, e ainda aspirava um cargo político.

Investigações apontam que Luiz Paulo era 'cabeça cara' da facção criminosa conhecida como Bonde do Maluco (BDM). Além disso, ele controlava o tráfico de drogas da localidade e tinha o objetivo de ampliar seus domínios pelo lado político da região, pois concorria como pré-candidato a vereador pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB).

Conhecido pelo povo como 'DJ Binga', Luiz Paulo já patrocinava diversos eventos na cidade, possuindo um certo nível de popularidade para vencer os concorrentes nas eleições deste ano e ingressar na Câmara Municipal de Serrinha.

Império do crime em Serrinha

Segundo apurações do Portal MASSA!, o elemento possuía uma rede de imóveis na localidade, que tratava como um labirinto. Era por meio destas propriedades que ele gerenciava, armazenava e distribuía o comércio ilegal.

Cheio da grana por conta do tráfico, Luiz Paulo adquiriu uma espécie de máquina diferenciada, que usava para acelerar o processo de contagem de dinheiro.

Ele era investigado por diversos assassinatos provenientes de confrontos e também respondia pelo homicídio de uma mulher e tentativa de matar o filho dela no ano de 2019, a mandado do irmão José Paulo Cruz de Jesus, o 'Bingulinho'.

Cúmplice amoroso e prisão

DJ Binga teve os dias de 'farra' encerrados na manhã de hoje, quando foi pego ao lado de mais dois comparsas, sendo um homem e uma mulher. Esta última trabalhava como fiscal do comércio criminoso e já viveu uma paixão com o sujeito.

O trio será acusado com base nas provas encontradas em meio a operação. Eles passarão por exames de lesões corporais e ficarão à disposição da justiça. Com os três foram encontrados cadernos de anotações do tráfico, uma faca, rádios comunicadores, um binóculo, pacotes de drogas e outros variados objetos.