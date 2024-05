Líder de facção é preso durante operação policial em Serrinha | A TARDE

O líder de um grupo criminoso com atuação em Serrinha, no inerior da Bahia, foi preso na localidade conhecida como bairro Treze. Além dele, outro homem e uma mulher foram detidos durante a Operação Labirinto.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o líder do grupo, responsável pelo tráfico e homicídios decorrentes do confronto com rivais na região, patrocinava eventos na cidade. Ele responde pelo o homicídio de uma mulher e a tentativa contra o dela filho, ocorridos em junho de 2019.

Durante as ações, que tiveram apoio de guarnições da Polícia Militar, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos imóveis dos acusados, quando foram apreendidos câmeras e equipamentos para monitoramento, porções de maconha, crack e cocaína, balanças digitais, uma máquina para contar dinheiro e a quantia de mais de R$ 20 mil em espécie. Também foram encontrados com os três acusados cadernos de anotações do tráfico, uma faca, rádios comunicadores, um binóculo, entre outros objetos.

Os três suspeitos, além dos mandados de prisões cumpridos pelas equipes policiais, também serão autuados em flagrante a partir dos materiais encontrados na busca e apreensão. Eles passarão por exames de lesões corporais e ficarão à disposição do Poder Judiciário.