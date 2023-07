Líder de grupo que matou universitária morre em confronto com a PC

Um dos suspeitos de participar da ação criminosa que matou Camila Silva dos Santos, de 23 anos, vítima de bala perdida durante troca de tiros na região da Avenida Garibaldi, na noite de quarta-feira, 12, foi localizado na manhã desta sexta, 14, no Engenho Velho da Federação. A operação foi realizada pela 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Segundo a Polícia Civil, o homem resistiu à abordagem policial, foi baleado e acabou morrendo. Na casa do envolvido, foram localizados uma pistola de fabricação turca, um gandola camuflada, uma submetralhadora, maconha, munições, uma balança, uma machadinha e celulares que ajudarão os policiais a chegar em mais envolvidos no crime.

O material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Segundo as investigações da 7ª DT, o homem também é suspeito de participação no homicídio de um funcionário de uma empresa de televisão, no bairro da Federação, em 2021.

null Reprodução