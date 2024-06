Líder do BDM morre na Bahia após deixar o Paraguai | A TARDE

O líder de uma facção com atuação na região da Chapada Diamantina, identificado como Iranildo Souza dos Santos, 25 anos, foi localizado no último domingo, 2, durante operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e da Polícia Militar.

Iranildo é suspeito de ser um dos lideres da facção BDM e de acordo com a polícia, ele ficava escondido no Paraguai e retornou à Bahia para determinar ataques contra rivais. Do país vizinho, ele enviava drogas, armas e munições para os integrantes da facção.

Através de ações de inteligência da FICCO e da Cipe Chapada da PM, o criminoso foi encontrado na cidade de Mucugê. Na tentativa de captura houve confronto, Iranildo acabou ferido, foi socorrido, mas não resistiu.

Publicações relacionadas