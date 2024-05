Líder do PCC morre durante confronto com a polícia na Barra | A TARDE

Um homem morreu durante confronto com agentes da Polícia Militar (PM-BA), nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 22, no bairro da Barra, em Salvador. A situação ocorre em meio a deflagração da Operação Hégira, que cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão de integrantes de uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e homicídios.

O indivíduo morto durante o confronto nesta manhã foi identificado como Augusto César dos Santos Barbosa, mas conhecido pelo vulgo de 'China'. Ele seria uma das lideranças da facção Primeiro Comando Capital (PCC), responsável pelo tráfico de drogas na região.

Informações preliminares apontam que a situação teria ocorrido por volta das 6h. China teria trocado tiros com agentes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Ao todo, são 37 mandados de prisão e 53 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos na operação, que abrange em torno de 15 bairros da capital baiana.

Além do suspeito morto, 10 suspeitos já foram presos, drogas apreendidas e um criminoso foi socorrido para uma unidade hospitalar depois de confrontar com as equipes policiais.



