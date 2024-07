Líder do tráfico do Subúrbio de Salvador é preso em operação nacional

- Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Um dos líderes de um grupo criminoso do Subúrbio de Salvador foi preso em flagrante em Berimbau, nesta sexta-feira, 28, por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). A ação faz parte da Operação Narké 2, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública em todo território brasileiro.

Cerca de quarenta policiais civis participaram da ação. Além da prisão do homem, responsável pelos ataques criminosos em Mirantes de Periperi, em abril deste ano, também foram cumpridos dois mandados contra duas mulheres, investigadas por envolvimento em um homicídio ocorrido em dezembro de 2022, na Capelinha do São Caetano.

Mais de 200 porções de maconha, 200 pinos de cocaína, duas pistolas 9 mm, um revólver calibre 38, dezenas de munições, balanças, carregadores alongados, embalagens para acondicionar drogas e um adaptador de pistola para submetralhadora foram apreendidos na cidade de Berimbau, onde as diligências foram realizadas.

O material estava com o líder do grupo criminoso, com atuação também nos municípios de Conceição do Jacuípe, Alagoinhas e Inhambupe. Ele também tem passagem por tráfico de drogas. O suspeito estava cumprindo pena em regime semiaberto desde outubro de 2023, quando foi concedida pela Justiça a sua liberdade provisória. O trio vai passar pelos exames de lesões de praxe e ficará à disposição da Justiça.

A Operação Narké 2 teve início no último dia 24 e está em andamento, visando o cumprimento de outros mandados de prisão e de busca e apreensão.

Os alvos da operação foram localizados pelo Denarc em Salvador, em cidades do interior da Bahia e em Minas Gerais. Uma tonelada de droga já foi incinerada e centenas de porções de entorpecentes foram apreendidas, bem como armas de fogo e munições.