Ligação entre Praia do Flamengo e Stella Maris é inaugurada na capital | A TARDE

A Prefeitura de Salvador inaugurou nesta quinta-feira, 21, uma nova ligação viária entre a região de Praia do Flamengo e Stella Maris, a fim de proporcionar melhor mobilidade para motoristas e pedestres que se deslocam pela região. A intervenção, que integra o pacote de ações municipais para o aniversário de 475 anos da capital baiana, foi entregue pelo prefeito Bruno Reis em evento no local.

Com investimento de R$9,1 milhões, a nova liga a Rua José Augusto Tourinho Dantas, em Praia do Flamengo, às ruas Irajuba e Dr. Afrânio de Carvalho, já dentro do Marisol, beneficiando mais de 40 mil moradores que vivem no entorno.

Antes, quem se deslocava pela região precisava se desviar até a orla e seguir pelas ruas Clóvis Bevilácqua e Ibitiara para só depois acessar o loteamento em Ipitanga, o que aumentava o fluxo de veículos e os congestionamentos.

Bruno Reis afirmou que, depois de vários investimentos na região, faltava essa solução de mobilidade.

“Aqui, a Prefeitura fez diversas obras de requalificação, em especial de toda a orla de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga. Faltava esta via, até porque, quando fizemos a orla de Ipitanga, ela passou em parte dela a ter sentido único. Importante, também, destacar toda a preocupação ambiental que tivemos nessa obra”, disse.

Os serviços incluíram a implantação de piso intertravado com 70% de permeabilidade, em conformidade com as exigências do Zoneamento de Área de Proteção Ambiental (APA), de forma a permitir a drenagem natural das águas pluviais. Também foram colocados cerca em eucalipto, passeio, meio-fio, piso tátil e iluminação em LED. Além disso, a via contém placas de educação ambiental.



A via, ecologicamente correta, está fora da poligonal do Parque das Dunas. Em parceria com a ONG de preservação ambiental Unidunas, a Prefeitura realizou o plantio de 1,3 mil mudas de espécies da restinga original do parque para recuperar uma área que estava muito antropizada. A obra ainda beneficiou o trecho do Rio Sapato que passa confinado sob o Condomínio Caminho das Águas, mantendo o seu curso livre e substituindo uma manilha de 50cm por uma galeria de 2x2 metros.

Presidente da Unidunas, Jorge Santana explicou o monitoramento da obra: “Quando esse projeto foi idealizado, ele passava por dentro do parque, que era a chamada Linha Branca. Houve um diálogo com a Prefeitura, mostrando que passaria por dentro do parque. Na mesma hora prefeito disse ‘então não vou mexer nessa área’. Ele afastou e criou o projeto totalmente fora da poligonal. Para a gente isso foi muito importante, uma vitória muito grande e respeitada”, disse.

“O que eu tenho a dizer é que acompanhei a obra, até porque está vizinha à nossa sede, e aqui não houve sequer um dano ambiental, nem à fauna, nem à flora. Nós fizemos aqui um plantio de 1,3 mil mudas em uma área que estava bastante antropizada e a Prefeitura nos ajudou a recuperar. Então eu vejo que existe a preocupação ambiental, tomando a atitude de conservação e de preservação ambiental, principalmente na cidade”, completou.

Outros serviços

As intervenções na região envolveram ainda a requalificação asfáltica das ruas Irajuba, Eng. Marcondes Ferraz, Dr. Afrânio de Carvalho e da entrada das ruas Eng. Alves de Souza e Eng. Magnólia Teixeira, todas no Loteamento Marisol.

“Nós fizemos a pavimentação com drenagem, resolvendo definitivamente o problema de alagamentos aqui na região”, disse o prefeito Bruno Reis.