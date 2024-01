Ligação viária em Salvador é inaugurada nesta sexta; saiba detalhes | A TARDE

A nova Rua Valmar Hupsel, que faz ligação entre a Estrada do Curralinho, na Boca do Rio, à Rua dos Colibris, no bairro do Imbuí, será entregue pela Prefeitura de Salvador nesta sexta-feira, 5. A inauguração da obra será feita pelo prefeito Bruno Reis e demais gestores municipais às 9h30, durante solenidade na Estrada do Curralinho, no bairro da Boca do Rio.



A pista terá tráfego em mão dupla, além de pavimentação asfáltica, sistema de drenagem, passeio, meio-fio e iluminação em LED. Com a obra, quem estiver passando pela Rua dos Colibris poderá acessar diretamente a Estrada do Curralinho, e vice-versa, ganhando mais mobilidade e menos tempo para se deslocar pela região.

De acordo com a prefeitura, o investimento foi de mais de R$5 milhões.