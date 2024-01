Limpurb recolhe mais de 370 toneladas de resíduos no Réveillon | A TARDE

Uma mega operação da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) recolheu mais de 370 toneladas de resíduos após os festejos de Réveillon. Um suporte de 1.697 agentes e 112 equipamentos foi montado para atender seis áreas de atuação contemplando diversos bairros do município e toda extensão da orla da Baía de Todos os Santos.

Somente no trecho do Porto da Barra ao Jardim de Allah foram coletados cerca de 91 toneladas de resíduos. Foi a região com maior geração de “lixo” durante a virada do ano.

O Festival da Virada Salvador 2024 também contou com uma operação especial, sendo necessário o suporte de 429 de agentes e 46 maquinários para efetuar a limpeza na Arena Daniela Mercury. Foram recolhidas, ao todo, aproximadamente 208,16 toneladas de resíduos úmidos, representando um aumento de 5,99% em relação ao ano anterior. O espaço contou ainda com 60 caixas contendedoras para resíduos secos e úmidos, 620 sanitários químicos e 21 banheiros climatizados.

Para o presidente da Limpurb, Omar Gordilho, o sucesso da operação se deve ao empenho e dedicação de cada um dos profissionais que atuaram para garantir a limpeza da cidade após as festas do Réveillon.

“Nossos profissionais atuaram em esquema de plantão intensificando a limpeza principalmente nas regiões de orla que, devido ao grande fluxo de pessoas, acabaram concentrando um volume maior de resíduos gerados nesses espaços. Agradeço a todos os nossos agentes e toda equipe operacional que mais uma vez mostrou que a Limpurb está pronta para garantir uma cidade limpa antes, durante e após cada festividade”, destacou.

Recicláveis no Virada Salvador 2024

Além da coleta, o festival contou com a operação da COOPERBARI - Cooperativa Bariri, que em conjunto com outras onze cooperativas e associações, atuaram conjuntamente na Central de Reciclagem da Virada Salvador.

A operacionalização dos resíduos recicláveis, durante o evento, ocorreu de três formas: resíduos separados no camarote; resíduos coletados pelos catadores dispostos pelo evento e entregues na Central e; resíduos provenientes das caixas contendedoras para ‘resíduos secos’ também entregues à Central. Ao final dos cindo dias da festa, os resíduos coletados no camarote somaram 2.720 kg, dos catadores autônomos pesaram 13.417 kg e das caixas contendoras 438 kg, finalizando em 16.575,60 kg de resíduos secos coletados.

Em comparação a mesma operação que ocorreu no Festival da Virada de 2022, os resíduos secos coletados aumentaram em 50,56%.