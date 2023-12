Linha 2 do metrô apresenta lentidão após furtos de cabos; vídeo | A TARDE

Os trens que operam a linha 2 do sistema metroviário de Salvador, entre as estações Pernambués e Aeroporto, registraram lentidão durante o percurso, na manhã desta quarta-feira, 6. A falha na operação foi registrada por leitores do portal A TARDE, nas primeiras horas desta manhã.

Imagens obtidas pela reportagem, mostram a Estação Aeroporto lotada e passageiros aguardando a chegada dos trens.

A CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, informou que devido à ação de vandalismo (furto de cabos), os trens estão operando com intervalo maior entre as viagens na linha 2 do Sistema Metroviário. As equipes de manutenção da concessionária já estão atuando para normalizar a situação. A linha 1 não foi afetada e segue operando normalmente.

Veja:

Leitor A TARDE





A TARDE / Leitor