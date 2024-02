Linha 2 do Metrô apresenta lentidão após novos furtos de cabos | A TARDE

Após mais um caso de furto de cabos, desta vez ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 07, os trens da Linha do 2 Metrô, mais precisamente no trecho entre Imbuí - Pernambués, estão operando com lentidão.

Segundo a CCR, os trens estão circulando com velocidade reduzida. No entanto, destacou que a Linha 1 - Águas Claras até a Lapa - segue operando normalmente. Por meio de nota, a CCR também lamentou o fato da população ficar prejudicada por causa d ação de vândalos.

Esse é o terceiro dia consecutivo que o sistema opera com lentidão, segundo a CCR, em função do furto de cabos. Na segunda-feira, 05, após manutenção, os trens voltaram a funcionar normalmente na Linha 2.

Na terça, 06, foi a vez da Linha 1 apresentar o mesmo problema. Os trechos mais afetados foram as estações Rodoviária e Pernambués, com os trens funcionando com velocidade reduzida por consequência de furto de cabos.