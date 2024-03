Linha Doron x Imbuí começa a operar nesta segunda; confira horários | A TARDE

Os usuários do transporte público da região de Doron poderão contar, a partir desta segunda-feira, 18, com um novo atendimento para a região do Imbuí.



Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), a linha 0933-01 - Doron x Imbuí passa a operar em dias úteis, no período da tarde, entre 16h e 19h30, com intervalo médio de 25 minutos e nove viagens.

Ainda de acordo com o órgão, o objetivo é atender os moradores do Doron que precisam sair da Estação Imbuí e retornar ao bairro através da integração.

A Semob também destacou que a criação da nova linha se deu após reuniões com a comunidade. Técnicos do setor de planejamento realizaram estudos de viabilidade para que os novos atendimentos fossem implementados.