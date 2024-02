Linhas da Lapa serão realocadas a partir desta sexta | A TARDE

Quem costuma pegar o transporte na Estação da Lapa deve ficar atento às mudanças que acontecerão a partir da sexta-feira (16). Em função do andamento das obras do BRT, as linhas de ônibus que têm parada de embarque e desembarque no primeiro piso da estação serão remanejadas para o subsolo. As mudanças serão definitivas, para permitir a construção das estações de embarque e desembarque do BRT Salvador.

“As obras do novo trecho estão avançando e essas mudanças são necessárias para que as obras na região da Lapa possam seguir. Não haverá retirada das linhas que já operam na Lapa, apenas a redistribuição dessas linhas nas plataformas do subsolo”, explicou o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.

Com isso, a partir desta sexta, a Plataforma F irá abrigar as linhas 0136 – LB1 x Chame Chame, 0903 – Lapa x Boca do Rio, 0137 – LB2 x Barra Avenida/Barra, 0138 – LB3 x Garibaldi x Ondina, 0138-01 – Lapa x Vale do Canela, 0140 – Lapa x Rio Vermelho (via Cardeal da Silva) e a 0140-01 – Lapa x Federação/HGE.

Já a Plataforma G irá abrigar as linhas 0720 – Lapa x Vila Rui Barbosa, 0224 – Lapa x Thomé de Souza, 0216 – Lapa x Ribeira, 0208 – Lapa x Massaranduba x Vila Rui Barbosa, 0718 – Lapa x Barroquinha, 0403 – Lapa x Caixa D’Água, 0417 – Lapa x IAPI, 0420 – Lapa x Pau Miúdo, e a linha 0332 – Lapa x Fazenda Grande do Retiro.

Na Plataforma H serão alocadas 10 linhas. São elas a 0530 – Lapa x Engenho Velho de Brotas/Cosme de Farias, 0117 – Lapa x Brotas/Daniel Lisboa, 0503 – Lapa x Brotas, 1615 – Lapa x Plataforma/São João do Cabrito, 1648 – Lapa x Boa Vista do Lobato/Alto do Cabrito, 1533 – Lapa x Fazenda Coutos, 1651 – Lapa x Base Naval/São Tomé, 1604 – Lapa x Base Naval/São Tomé/Escola de Menor, 1627 – Lapa x Alto de Santa Terezinha e 1628 – Lapa x Rio Sena.

Seis linhas terão embarque na Plataforma I, são elas 1334 – Lapa x Sete de Abril, 1372 – Lapa x Jardim Nova Esperança/Vilamar, 1413 – Lapa x Boca da Mata, 1225 – Lapa x Sussuarana, 1102 – Lapa x Cabula 6 e 1215 – Lapa x Engomadeira.

Na Plataforma J ficarão as linhas 0116 – Lapa x HGE, 0718 – Lapa x Vale das Pedrinhas, 0715 – Lapa x Santa Cruz, 1005 – Lapa x Itapuã/Praia do Flamengo, 1007 – Lapa x Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas e 0805 – Lapa x Pituba.

Agentes da Semob e prepostos das concessionárias estarão pela estação para orientar os usuários sobre as mudanças.

Confira a nova disposição das linhas na Lapa:

PLATAFORMA F

PONTO

CÓDIGO

DESTINO

1

0136

LB1 – Lapa x Chame Chame

1

0903

Lapa x Boca do Rio

2

0137

LB2 – Lapa x Barra Avenida/Barra

5

0138

LB3 – Lapa x Garibaldi/Ondina

4

0138-01

Lapa x Vale do Canela

6

0140

Lapa x Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)

6

0140-01

Lapa x Federação/HGE

PLATAFORMA G

PONTO

CÓDIGO

DESTINO

1

0720

Lapa x Vila Rui Barbosa

1

0224

Lapa x Thomé de Souza

2

0216

Lapa x Ribeira

2

0208

Lapa x Massaranduba/Vila Rui Barbosa

3

0718

Lapa x Barroquinha

3

0403

Lapa x Caixa D’Água

4

0417

Lapa x IAPI

4

0420

Lapa x Pau Miúdo

5

0332

Lapa x Fazenda Grande do Retiro

6

0708

Lapa x Nordeste

PLATAFORMA H

PONTO

CÓDIGO

DESTINO

1

0530

Lapa x Eng. Velho de Brotas/Cosme de Farias

1

0117

Lapa x Brotas/Daniel Lisboa

2

0503

Lapa x Brotas

2

1615

Lapa x Plataforma/S. João do Cabrito

3

1648

Lapa x Boa Vista do Lobato/Alto do Cabrito

4

1533

Lapa x Fazenda Coutos

5

1651

Lapa x Base Naval/São Tomé

5

1604

Lapa x Base Naval/São Tomé/Escola de Menor

6

1627

Lapa x Alto de Santa Terezinha

6

1628

Lapa x Rio Sena

PLATAFORMA I

PONTO

CÓDIGO

DESTINO

1

1334

Lapa x Sete de Abril

2

1372

Lapa x Jardim Nova Esperança/Vilamar

2

1413

Lapa x Boca da Mata

3

1225

Lapa x Sussuarana

4

1102

Lapa x Cabula VI

4

1215

Lapa x Engomadeira

PLATAFORMA J

PONTO

CÓDIGO

DESTINO

1

0116

Lapa x HGE

2

0718

Lapa x Vale das Pedrinhas

3

0715

Lapa x Santa Cruz

4

1005

Lapa x Itapuã/Praia do Flamengo

4

1007

Lapa x Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas

5

0805

Lapa x Pituba