Linhas de ônibus da Estação Pirajá terão itinerário modificado

As linhas de ônibus que atendem a Estação Pirajá terão seu itinerário modificado a partir deste sábado, 3, em razão do bloqueio da alça de acesso na BR-324, sentido Feira de Santana. A previsão é que o bloqueio do trecho seja liberado em 15 dias.

Com isso, as linhas com destino à Estação oriundas da BR-324, deverão seguir pela marginal da BR e acessar a Avenida Aliomar Baleeiro, Rua Somália, Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela e Rua da Indonésia para chegar ao terminal. Durante o desvio, os pontos de parada para embarque e desembarque serão os mesmos já regulamentados.

Não haverá mudança na saída das linhas da Estação no sentido BR-324. Equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e prepostos das concessionárias estarão pela região para orientar motoristas e usuários sobre as mudanças até que o trecho seja liberado para tráfego.

