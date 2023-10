Linhas de ônibus em Pirajá e Marechal Rondon passarão por mudanças | A TARDE

As linhas de ônibus que passam nos bairros de Boa Vista de São Caetano, Marechal Rondon e Pirajá, passarão por mudanças a partir deste sábado, 14. O ajuste ocorre em função do início da operação da nova linha do BRT, a B3, que iniciou a operação no último dia 30 de setembro atendendo a região do Caminho das Árvores e Avenida Paulo VI.

As linhas 0345 – Boa Vista de São Caetano x Pituba, 0324 – Marechal Rondon x Pituba e 1508 – Pirajá x Pituba passarão a ter o Shopping da Bahia como ponto final, deixando de acessar o trecho atendido pela B3. Com isso, os usuários poderão integrar com o BRT na estação Rodoviária para seguir viagem. A mudança tem o objetivo de reduzir o percurso feito pelas linhas para que elas possam retornar ao bairro com maior agilidade.

Com esta mudança, os usuários terão um ganho expressivo no número de viagens de algumas linhas. Por exemplo, a 0324 – Marechal Rondon x Pituba, que hoje realiza 11 viagens diárias, passará a ser 0325 – Marechal Rondon x Iguatemi, fazendo 86 viagens diariamente.

Demais mudanças

Outras três linhas que também passariam por mudanças neste sábado terão as alterações adiadas por tempo indeterminado. Com isso, as linhas 1305 – Castelo Branco x Pituba, 1420 – Boca da Mata x Pituba e 1436 – Cajazeiras 11 x Pituba permanecerão com seus itinerários inalterados.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que a medida foi decidida em função de ajustes operacionais.