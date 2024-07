Liquida Bahia vai premiar carro elétrico e vales-compra de R$ 5 mil

- Foto: Divulgação

A Liquida Bahia 2024 começou na terça-feira, 25, e segue até 1º de julho, em shoppings e lojas de rua, em Salvador e cidades do interior do estado. A campanha oferece descontos em produtos, além de prêmios para clientes que comprarem nos estabelecimentos participantes durante a ação.

Neste ano, a campanha tem a adesão de mais de seis mil pontos de venda, e, segundo a organização, deve registrar um movimento pelo menos 5% superior ao registrado em 2023.

Com realização da FCDL Bahia e da CDL Salvador, e parceria com as CDLs do interior, a Liquida Bahia 2024 tem funcionamento semelhante às edições anteriores e oferece descontos aos consumidores.

Participação e prêmios

Para concorrer aos prêmios, o consumidor tem direito a um cupom a cada R$ 100 em compras, com qualquer meio de pagamento nas lojas participantes.

Quem deseja participar da Liquida Bahia deve realizar um cadastro simples pelo site da campanha. No preenchimento do cupom, será preciso informar os dados pessoais, como nome completo, RG, CPF, endereço e responder à pergunta “Qual a maior promoção do varejo baiano?”. A resposta certa é “Liquida Bahia 2024”.

Por causa da parceria com a PagBank e cartão Elo, as compras realizadas com cartão Elo ou com maquininha da PagBank vão dar direito a três cupons para cada R$ 100 gastos.

Já as compras feitas, simultaneamente, com cartão Elo nas maquininhas da PagBank dão direito a cinco cupons para os mesmos R$ 100 de compras.

Os prêmios sorteados para consumidores na Liquida Bahia serão:

- Um automóvel elétrico da marca GWM, modelo Ora 03 Skin, zero quilômetro;

- Dez vales-compra, no valor de R$ 5 mil cada um.

O sorteio será no dia 10 de julho, às 11h, na sede da FCDL-BA, na Rua Carlos Gomes, em Salvador.

A pedido da FCDL Bahia, as empresas, que aderirem à Liquida e estiverem de acordo com as especificações do Decreto Nº 22.877/ 2024, ganham o benefício do parcelamento do ICMS do mês junho.

A quitação poderá ser feita em duas vezes, com datas de vencimento em 9 de julho e 9 de agosto. A decisão foi publicado no Diário Oficial e assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), pelo secretário da Casa Civil, Afonso Florence, e pelo secretário da Fazenda, Manoel Vitório.

SERVIÇO

O quê: Liquida Bahia 2024

Quando: entre os dias 25 de junho e 1° de julho

Onde: shoppings e lojas de rua em Salvador, Região Metropolitana e municípios do interior do estado

Realização: Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia e Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador