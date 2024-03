Liquida Salvador: Saiba como participar da nova edição da campanha | A TARDE

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL) dá início à 26ª edição da Liquida Salvador, marca já consolidada como a maior ação promocional do varejo local. A campanha acontece entre os dias 24 de fevereiro e 02 de março, com a participação de lojas de rua e shoppings de todos os tamanhos, na capital e Região Metropolitana.

A ação este ano envolve aproximadamente cinco mil pontos de venda e, segundo os organizadores, é esperado um crescimento de 8% em relação ao ano passado.

Para participar, o consumidor tem direito a um cupom a cada R$ 100 em compras utilizando qualquer meio de pagamento nas lojas que aderiram à ação. As compras efetuadas nas maquininhas do PagBank multiplicam por cinco as chances de ganhar os prêmios, dando direito a cinco cupons pelos mesmos R$ 100 em compras.

Premiação

Os prêmios desta edição são uma picape modelo Nova Geração Ford Ranger 2024; uma motocicleta Yamaha Factor, de 150 cilindradas; cinco celulares Iphone 14; e um ano de supermercado para cinco ganhadores, com o valor de vale-compra de R$ 500 por mês. Dois vendedores serão sorteados com um vale-compra de R$ 1.000 cada um. O sorteio dos prêmios está agendado para o dia 14 de março, às 11h, na sede da CDL Salvador, no bairro dos Aflitos.

A participação requer do consumidor um breve cadastro no aplicativo oficial da campanha, o appliquidasalvador.com.br, acessível do celular. No cadastro, é solicitado dados pessoais como nome, CPF, RG e endereço completo. Também precisa responder à pergunta "Qual é a maior promoção de comércio de Salvador?", cuja resposta correta é “Liquida Salvador 2024”.

O superintendente da CDL Salvador, Silvio Correa, avalia que a campanha deste ano tem tudo para repetir o sucesso de edições anteriores. “O objetivo é alcançar os resultados de vendas que os lojistas esperam, com boa movimentação, e entregar preços competitivos ao consumidor, que aproveita a ocasião para fazer economia. Sem falar nos prêmios que são ótimo atrativo”.

Entusiasmo

Para o coordenador da Liquida Salvador, Bernardo Carvalho, cada nova edição é motivo de entusiasmo. “É um trabalho gratificante porque é feito de parceria entre o que oferecemos, o engajamento dos empresários do comércio, e a participação das pessoas. É um tripé que sustenta a ação e garante seu êxito, ano após ano”.